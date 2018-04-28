В Сети высмеяли список предметов, запрещенных на «Евровидении-2018»

03:45 28 апреля 2018 0

В списке запрещенных предметов оказалась клюшка для гольфа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пользователи Сети высмеяли список запрещенных вещей, который опубликовали организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение». В частности, общественность удивило, что в списке оказались такие предметы, как клейкая лента и тележки.

Стоит отметить, что на мероприятие нельзя будет пронести шприцы, ножи, яды, скальпели, дымовые шашки, оружие, а также еду, посуду, пиротехнику и бутылки с жидкостью больше 100 мл. Помимо этого, в списке оказались лестницы, мячики для гольфа, клейкая лента и тележки, пишет «Газета.ру».

Некоторые из запрещенных предметов привели в недоумение пользователей соцсетей. «Придется мне с набором бомжа возвращаться домой», «Смотрится дико, как будто некоторые из предметов добавили в список после какого-нибудь „инцидента с тележкой“ или „ну, помните, тот случай с лестницей“», «Смеюсь не переставая. Никаких тележек. Черт побери. Нужно будет отложить поход в супермаркет», — высказалась аудитория Twitter.

Напомним, Юлия Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении-2018». В марте «Первый канал» опубликовал видеоклип певицы на песню I Won’t Break для конкурса, который состоится в Лиссабоне с 8 по 12 мая, напоминает издание Nation News. Примечательно, что на прошлое «Евровидение», проходившее в Киеве, Самойлову не пустили украинские власти.