28 октября 2025 в 15:13
С апреля 2014 года в результате карательных операций, проводимых украинской стороной на территории Луганской и Донецкой народных республик, пострадали свыше 18 тысяч мирных граждан. По данным Следственного комитета, более 5 тысяч из них погибли.
