Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

С 2014 года на Украине пострадали более 18 тысяч мирных граждан РФ

28 октября 2025 в 15:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

С апреля 2014 года в результате карательных операций, проводимых украинской стороной на территории Луганской и Донецкой народных республик, пострадали свыше 18 тысяч мирных граждан. По данным Следственного комитета, более 5 тысяч из них погибли.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал