Российские военные помешали ВСУ выйти из окружения в Харьковской области
Солдаты РФ помешали ВСУ выйти из окружения на харьковском направлении
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские военные пресекли две попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ вблизи населенного пункта Нечволодовка Харьковской области. Кроме того, была предотвращена контратака украинских войск с применением бронетехники со стороны Гришино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ предотвратили две попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что ВС РФ предотвратили попытку украинских сил выйти из блока в районе Нечволодовки Харьковской области.
Украинские военные также испытывают серьезные проблемы в районе Красноармейска. Обстановка в районе укрепленного пункта «Цитадель» может обернуться для ВСУ катастрофой.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
