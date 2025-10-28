Верховный суд усилил защиту прав военнослужащих с детьми

Особое внимание ВС России уделил правам женщин-военнослужащих Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Верховный суд (ВС) РФ усилил защиту прав военнослужащих с детьми. В частности, высшая судебная инстанция утвердила ряд разъяснений, призванных усилить защиту прав военных, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей. Об этом стало известно по итогам первого заседания Пленума ВС России под председательством Игоря Краснова.

«При рассмотрении дел о досрочном увольнении суды должны в первую очередь учитывать интересы несовершеннолетних, особенно если военнослужащий является единственным родителем», — сказано в рекомендациях ВС. Подробности решения высшей судебной инстанции приводит агентство РАПСИ.

ВС России отметил, что к каждому делу о досрочном увольнении военного со службы нужно подходить индивидуально. При это важно учитывать здоровье ребенка, его возможность учиться в школе и участие второго родителя в жизни детей. Особое внимание суд уделил правам женщин-военнослужащих. Теперь им разрешено уходить со службы раньше срока с 22-й недели беременности или если у них есть дети младше 16 лет. Такое право есть и у одиноких матерей, а также у военнослужащих, которые воспитывают детей с инвалидностью.

Также в постановлении объясняется, что военные с тремя и более детьми могут получить жилье вне очереди даже после того, как их дети станут совершеннолетними. Главное условие, чтобы военный продолжал жить вместе с детьми. Возраст детей на это право не влияет.

Кроме того, пленум Верховного суда России одобрил создание Внуковского районного суда в Москве и Путинского в Грозном. Законопроекты направят в Госдуму. Ожидается, что эти меры позволят равномернее распределить судебную нагрузку и улучшить доступ к правосудию.