Следком раскрыл количество жертв в результате карательных операций Киева

Полностью и частично разрушено свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры Фото: Михаил Калянов © URA.RU

В результате карательных операций, проводимых Киевом на территории ЛНР и ДНР с 2014 года, пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из которых свыше пяти тысяч погибли. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«В рамках расследования уголовного дела СКР установлено, что в результате украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из которых более пяти тысяч были убиты», — говорится в официальном telegram-канале СК РФ. Остальные получили серьезные ранения и увечья.

В результате многолетних боевых действий и обстрелов полностью и частично разрушено свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. К этой категории относятся не только жилые здания, но и школы, больницы, учреждения социальной защиты, производственные и торговые объекты, учреждения коммунального хозяйства и критической инфраструктуры. Граждане ЛНР и ДНР были лишены целого ряда базовых прав, включая право на жизнь, защиту семьи, свободу совести, получение образования и медицинскую помощь, а также право на достойный труд и охрану здоровья.

