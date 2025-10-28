Госдума окончательно одобрила призыв в России круглый год
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о круглогодичном призыве
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Госдума утвердила в окончательном третьем чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании.
«Принять законопроект в третьем чтении», — отметили депутаты во время заседания. Теперь, согласно решению, призыв на военную службу будет осуществляться с 1 января до 31 декабря. В эти даты призывники смогут проходить медкомиссию. При этом непосредственно сам призыв будет проводиться в традиционные даты. Изначально инициативу о круглогодичном призыве внесли в Госдуму Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов этим летом.
Изначально призыв в России проходил дважды в год — весной и осенью. Этот срок также включал в себя прохождение медкомиссии. Сам законопроект был внесен в Госдуму 22 июля 2025 года и принят в первом чтении 24 сентября. Помимо изменений сроков, ко второму чтению документ дополнили поправками, позволяющими призывным комиссиям рассматривать вопросы об отсрочке и освобождении от службы без личного присутствия призывника, а также ограничивающими срок явки по электронной повестке 30 днями.
