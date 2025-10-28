Госдума окончательно одобрила призыв в России круглый год

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о круглогодичном призыве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдума утвердила в окончательном третьем чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании.

«Принять законопроект в третьем чтении», — отметили депутаты во время заседания. Теперь, согласно решению, призыв на военную службу будет осуществляться с 1 января до 31 декабря. В эти даты призывники смогут проходить медкомиссию. При этом непосредственно сам призыв будет проводиться в традиционные даты. Изначально инициативу о круглогодичном призыве внесли в Госдуму Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов этим летом.