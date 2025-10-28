Захарова раскрыла Макрону глаза, куда ему надо отправлять войска
Дипломат напомнила о проблемах с внутренней безопасностью во Франции
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Французским военным нужно охранять музеи, чтобы не получилось, как с Лувром вместо отправки на Украину. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на планы президента Франции Эммануэля Макрона осуществить интервенцию на Украине.
«По данным на 2025 год, во Франции 1123 музея. Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней безопасностью и правобеспорядком», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.
Ранее стало известно, что по получаемым службой внешней разведки РФ данным, Макрон готовит к отправке на Украину до двух тысяч военнослужащих. Они уже размещены в приграничных районах Польши и проходят боевую подготовку.
