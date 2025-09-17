Теперь круглый год: в Госдуме поддержали призыв в армию без перерыва, что это значит и кого заберут

Комитет Государственной думы по обороне предложил принять в первом чтении законопроект, согласно которому призыв на военную службу будет проводиться на протяжении всего календарного года. Об этом сообщили СМИ. В проекте календаря Госдумы указывается, что призыв будет проходить с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Подробности о будущем законопроекте — в материале URA.RU.
Госдума может одобрить законопроект о сроках призыва
Госдума рассмотрит законопроект, меняющий сроки проведения призыва на военную службу в России. Документ № 973851-8 зарегистрировали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Об этом пишет «Интерфакс». Призыв будет проходить в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.
Авторы инициативы пояснили, что предлагаемые изменения позволят проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий на протяжении всего года. Уточняется, что отправка призывников к местам службы будет осуществляться только в уже установленные законодательством периоды: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Жителей Севера, сельчан и педагогов будут призывать по особому графику
Жителей Крайнего Севера, сельских районов и педагогов планируют призывать в армию по особому графику. Согласно проекту изменений сроки призыва для этих категорий граждан будут отличаться от общероссийских. Для северян призыв будет проходить с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря, для сельских жителей, занятых на посевных и уборочных работах — с 15 октября по 31 декабря.
Педагогических работников планируется отправлять на службу только с 1 мая по 15 июля. Такие меры связаны с необходимостью учета специфики жизни и работы в отдельных регионах и профессиях.
Кроме того, если законопроект примут и он вступит в силу, ответственность за неявку в военкомат по повестке станет строже. Сейчас уже предусмотрена ответственность за нарушение этих требований. Уточняется, что детали могут быть скорректированы с учетом замечаний профильных министерств и экспертного сообщества.
При каких условиях можно получить отсрочку
Граждане России, подлежащие призыву, могут быть освобождены от военной службы, если имеют медицинские противопоказания. Отсрочку получают россияне, признанные негодными к службе по состоянию здоровья, а также граждане с серьезными хроническими заболеваниями, физическими или психическими отклонениями. В таких случаях призывник может быть полностью освобожден от службы.
Семейные обстоятельства также могут стать основанием для освобождения. От призыва освобождаются мужчины, которые являются единственными кормильцами семьи с детьми-инвалидами, а также отцы двух и более несовершеннолетних детей. Также на освобождение могут рассчитывать граждане, воспитывающие ребенка в возрасте до трех лет при отсутствии второго родителя или если второй родитель уклоняется от своих обязанностей.
Право на отсрочку получают и обучающиеся по очной и очно-заочной форме образования. В дополнительный список включены призывники с массой тела менее 45 килограммов или ростом ниже 150 сантиметров.
Кто может претендовать на альтернативную службу
Призывники, желающие пройти альтернативную гражданскую службу (АГС), должны подать соответствующее заявление с обоснованием причин в военный комиссариат по месту учета до 1 октября или 1 апреля, в зависимости от сезона призыва. Для весеннего призыва заявление подается до 1 октября.
Для осеннего призыва до 1 апреля. Если призывник утратил основания для отсрочки, он может претендовать на АГС, но должен обратиться в комиссариат в течение 10 дней после прекращения отсрочки.
В материале уточняется, что подать документы на прохождение альтернативной службы могут только те граждане, чьи убеждения или вероисповедание противоречат несению военной службы. Для этого требуется подготовить подробное обоснование мотивов и аргументов, которые должны быть рассмотрены призывной комиссией.-
