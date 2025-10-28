Мэр предупредил горожан о последствиях дизлайков под постами про СВО

В Томской области мэр посоветовал не ставить дизлайки в постах по набору контрактников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мэр города Стрежевой Томской области Валерий Дениченко предупредил жителей о возможных негативных последствиях для тех, кто ставит дизлайки и выражает неодобрение под публикациями, связанными со специальной военной операцией (СВО). Об этом он написал в комментариях под своим постом о наборе по контракту.

«Честно говоря, я бы поостерегся публично такое мнение выражать.<...> Я никого не пугаю, просто хочу предостеречь. Парни [вернутся домой] и могут в реальной жизни спросить с тех, кто в том чате их работе дизлайки ставил», — написал Дениченко в своем сообщении в telegram-канале, отвечая на заявление одной из жительницы региона. На момент публикации комментария пост о службе по контракту мэра был отмечен значительным количеством дизлайков.

Глава города отдельно подчеркнул, что установить людей, проявивших недовольство в соцсетях, просто. Он отметил, что все данные доступны и хранятся у администратора группы.

