Мэр предупредил горожан о последствиях дизлайков под постами про СВО
В Томской области мэр посоветовал не ставить дизлайки в постах по набору контрактников
Мэр города Стрежевой Томской области Валерий Дениченко предупредил жителей о возможных негативных последствиях для тех, кто ставит дизлайки и выражает неодобрение под публикациями, связанными со специальной военной операцией (СВО). Об этом он написал в комментариях под своим постом о наборе по контракту.
«Честно говоря, я бы поостерегся публично такое мнение выражать.<...> Я никого не пугаю, просто хочу предостеречь. Парни [вернутся домой] и могут в реальной жизни спросить с тех, кто в том чате их работе дизлайки ставил», — написал Дениченко в своем сообщении в telegram-канале, отвечая на заявление одной из жительницы региона. На момент публикации комментария пост о службе по контракту мэра был отмечен значительным количеством дизлайков.
Глава города отдельно подчеркнул, что установить людей, проявивших недовольство в соцсетях, просто. Он отметил, что все данные доступны и хранятся у администратора группы.
ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Продвижение российских военных позволяет укрепить позиции на данном участке фронта и продолжить расширение зоны контроля.
