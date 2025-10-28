Тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за неисправности самолета Red Wings
Якобы задержки и отмены рейсов связаны с неисправностью двух дальнемагистральных лайнеров
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Тысячам россиян застряли во Вьетнаме из-за отмены и переносов рейсов, якобы речь идет об авиакомпании Red Wings. Сейчас расписание рейсов уже нормализуется, пишут СМИ.
«Российские туристы, находящиеся в Нячанге, столкнулись с отменой и переносами рейсов авиакомпании Red Wings. Рейсы, назначенные на 26 октября, обещают отправить только сегодня, а вылеты с 27 октября перенесли на 29-е», — пишет Life.ru. Причиной, как пишет портал, стали поломки двух дальнемагистральных самолетов авиакомпании, у которой якобы всего три таких борта.
Отмечается, что пассажирам рейса WZ 3201 авиакомпания сообщила о задержке рейса по причине «производственной необходимости». Представители авиаперевозчика якобы сказали, что пришлось проводить дополнительный технический осмотр лайнера, а туристам продлили проживание в гостинице за счет компании. Корреспондент URA.RU направил в Red Wings официальный запрос, ответ ожидается.
