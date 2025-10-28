Тысячи россиян застряли во Вьетнаме из-за неисправности самолета Red Wings

Якобы задержки и отмены рейсов связаны с неисправностью двух дальнемагистральных лайнеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тысячам россиян застряли во Вьетнаме из-за отмены и переносов рейсов, якобы речь идет об авиакомпании Red Wings. Сейчас расписание рейсов уже нормализуется, пишут СМИ.

«Российские туристы, находящиеся в Нячанге, столкнулись с отменой и переносами рейсов авиакомпании Red Wings. Рейсы, назначенные на 26 октября, обещают отправить только сегодня, а вылеты с 27 октября перенесли на 29-е», — пишет Life.ru. Причиной, как пишет портал, стали поломки двух дальнемагистральных самолетов авиакомпании, у которой якобы всего три таких борта.