Лавров после испытания «Буревестника» напомнил, что РФ не будет атаковать НАТО
Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена нападать на ЕС и НАТО
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия не намерена нападать на страны НАТО или Европейского союза. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности, проходящей в Минске. Его заявление прозвучало спустя несколько дней после испытаний крылатой ракеты «Буревестник».
«Мы, кстати, неоднократно говорили, что у нас нет и не было намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии», — отметил глава МИД РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр также подчеркнул, что Россия остается открытой к диалогу и призывает страны Запада обсуждать будущие гарантии совместно.
В России незадолго до этого успешно завершили испытания новой крылатой ракеты «Буревестник». Само тестирование прошло 21 октября. По итогам испытаний ракета преодолела свыше 14 тысяч километров за примерно 15 часов.
