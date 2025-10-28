Лавров после испытания «Буревестника» напомнил, что РФ не будет атаковать НАТО

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена нападать на ЕС и НАТО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия не намерена нападать на страны НАТО или Европейского союза. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности, проходящей в Минске. Его заявление прозвучало спустя несколько дней после испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

«Мы, кстати, неоднократно говорили, что у нас нет и не было намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза. Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии», — отметил глава МИД РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Министр также подчеркнул, что Россия остается открытой к диалогу и призывает страны Запада обсуждать будущие гарантии совместно.