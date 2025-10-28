Mash: актера, который шесть лет скрывался от армии, гнобят в элитном полку
Мама Калюжного якобы сообщила, что слышат впервые о заявлениях сослуживцев сына
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
Актера Глеба Калюжного притесняют на службе в Семеновском полку из-за его известности и якобы привилегий. Информация об этом появилась в соцсетях.
«27-летний актер не прогнулся под 20-летних „дедов“, что вызвало их гнев. Отношения окончательно испортились, когда за Глеба стали вступаться офицеры. Старички даже пригрозили избить новенького, если не будет соблюдать иерархию», — пишет telegram-канал Mash. Якобы однополчане считают, что они в неравных условиях, а звездный сослуживец находится на особом счету у командиров. Также сослуживцы полагают, что актер пиарится на срочной службе. Например, ходит в военной форме на премьеры.
При этом, как передает канал, мама Глеба не слышала о притеснениях сына. «Уверена, что у сына все хорошо: в разговорах по телефону он всегда на позитиве и делится, что всем доволен», — цитирует канал маму, которая якобы добавила, что летом он создал в части музыкальную группу и дал с ней концерт.
Актер Глеб Калюжный, известный своими ролями в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки», начал свою срочную службу в армии 27 мая. Служит он в элитном подразделении — Семеновском полку.
Однако ранее против Калюжного было возбуждено уголовное дело за уклонение от армейской службы. Актер, который не имел законных оснований для получения отсрочки, не явился на вызов военкомата и изменил адрес проживания. После предварительной проверки и многократной отправки повесток, Калюжный так и не появился в военкомате, что привело к возбуждению уголовного дела с возможным наказанием до двух лет лишения свободы по части первой статьи 328 УК РФ. Подробнее о том, как Глеб Калюжный скрывался от армии и чем это закончилось — в материале URA.RU.
