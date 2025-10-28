Mash: актера, который шесть лет скрывался от армии, гнобят в элитном полку

Мама Калюжного якобы сообщила, что слышат впервые о заявлениях сослуживцев сына Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Актера Глеба Калюжного притесняют на службе в Семеновском полку из-за его известности и якобы привилегий. Информация об этом появилась в соцсетях.

«27-летний актер не прогнулся под 20-летних „дедов“, что вызвало их гнев. Отношения окончательно испортились, когда за Глеба стали вступаться офицеры. Старички даже пригрозили избить новенького, если не будет соблюдать иерархию», — пишет telegram-канал Mash. Якобы однополчане считают, что они в неравных условиях, а звездный сослуживец находится на особом счету у командиров. Также сослуживцы полагают, что актер пиарится на срочной службе. Например, ходит в военной форме на премьеры.

При этом, как передает канал, мама Глеба не слышала о притеснениях сына. «Уверена, что у сына все хорошо: в разговорах по телефону он всегда на позитиве и делится, что всем доволен», — цитирует канал маму, которая якобы добавила, что летом он создал в части музыкальную группу и дал с ней концерт.

Актер Глеб Калюжный, известный своими ролями в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Содержанки-3» и «Трудные подростки», начал свою срочную службу в армии 27 мая. Служит он в элитном подразделении — Семеновском полку.