Автор хита «Еду в Магадан» закрыл бизнес в России
Бизнес Васи Обломова* был в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
ФНС ликвидировала ИП музыканта, который известен как Василий Обломов (настоящее имя Василий Гончаров* — признан в России иноагентом). Об этом пишут СМИ.
«Ростовское отделение закрыло бизнес Василия Гончарова*, связанный с „деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений“. Такое решение было принято после обращения самого музыканта», — пишет «Постньюс».
Иноагентом Гончаров* стал в апреле 2025-го. Тогда стало известно, что он проживает за пределами России, по некоторым данным — в США. Василий Гончаров* — композитор и продюсер, а также основатель группы «Чебоза» и музыкального проекта Вася Обломов*, который и сделал его популярным благодаря песни «Еду в Магадан», выпущенной в 2010 году.
*Василий Гончаров внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- вопрос вопросов28 октября 2025 15:58а чего его в Магадан не отправили? печалька
- Пенсне28 октября 2025 15:53удивительно если б не закрыл. Сами б закрыли