Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Знаменитости

Автор хита «Еду в Магадан» закрыл бизнес в России

ФНС России ликвидировала бизнес Васи Обломова*, певшего «Еду в Магадан»
28 октября 2025 в 15:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бизнес Васи Обломова* был в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений

Бизнес Васи Обломова* был в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФНС ликвидировала ИП музыканта, который известен как Василий Обломов (настоящее имя Василий Гончаров* — признан в России иноагентом). Об этом пишут СМИ.

«Ростовское отделение закрыло бизнес Василия Гончарова*, связанный с „деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений“. Такое решение было принято после обращения самого музыканта», — пишет «Постньюс».

Иноагентом Гончаров* стал в апреле 2025-го. Тогда стало известно, что он проживает за пределами России, по некоторым данным — в США. Василий Гончаров* — композитор и продюсер, а также основатель группы «Чебоза» и музыкального проекта Вася Обломов*, который и сделал его популярным благодаря песни «Еду в Магадан», выпущенной в 2010 году.

Продолжение после рекламы

*Василий Гончаров внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (2)
  • вопрос вопросов
    28 октября 2025 15:58
    а чего его в Магадан не отправили? печалька
  • Пенсне
    28 октября 2025 15:53
    удивительно если б не закрыл. Сами б закрыли
Добавить комментарий
Следующий материал