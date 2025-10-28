Автор хита «Еду в Магадан» закрыл бизнес в России

ФНС ликвидировала ИП музыканта, который известен как Василий Обломов (настоящее имя Василий Гончаров* — признан в России иноагентом). Об этом пишут СМИ.

«Ростовское отделение закрыло бизнес Василия Гончарова*, связанный с „деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений“. Такое решение было принято после обращения самого музыканта», — пишет «Постньюс».

Иноагентом Гончаров* стал в апреле 2025-го. Тогда стало известно, что он проживает за пределами России, по некоторым данным — в США. Василий Гончаров* — композитор и продюсер, а также основатель группы «Чебоза» и музыкального проекта Вася Обломов*, который и сделал его популярным благодаря песни «Еду в Магадан», выпущенной в 2010 году.