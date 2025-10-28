Мать российского пловца, пропавшего в Босфоре, заявила о важном свидетеле

Мать пропавшего в Босфоре пловца встретится с ключевым свидетелем в Турции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, намерена встретиться с ключевым свидетелем в Турции. Галина Свечникова сообщила, что турецкий пловец был последним, кто видел ее сына живым и предупреждал его о неправильном направлении движения.

«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю. Во время заплыва он Коле сказал: „Не туда плывешь“. Коля махнул рукой и поплыл», — рассказала Свечникова для РИА Новости.

Ранее мать пловца обвинила организаторов соревнований в сокрытии информации о сыне и отсутствии видеоматериалов с места заплыва. Поиски Николая Свечникова продолжаются с 24 сентября.

