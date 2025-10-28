Логотип РИА URA.RU
Мать российского пловца, пропавшего в Босфоре, заявила о важном свидетеле

28 октября 2025 в 15:16
Мать пропавшего в Босфоре пловца встретится с ключевым свидетелем в Турции

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор, намерена встретиться с ключевым свидетелем в Турции. Галина Свечникова сообщила, что турецкий пловец был последним, кто видел ее сына живым и предупреждал его о неправильном направлении движения.

«Сегодня обратимся к турецкому свидетелю. Во время заплыва он Коле сказал: „Не туда плывешь“. Коля махнул рукой и поплыл», — рассказала Свечникова для РИА Новости.

Ранее мать пловца обвинила организаторов соревнований в сокрытии информации о сыне и отсутствии видеоматериалов с места заплыва. Поиски Николая Свечникова продолжаются с 24 сентября.

Николай Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле, после того как, по словам очевидцев, свернул с маршрута. Поиски пловца продолжаются более двух месяцев, однако семья до сих пор не получила видеозаписей с места заплыва и настаивает на расширении поисковой операции на Мраморное море. Организаторы соревнований обвинялись родственниками спортсмена в недостаточном содействии и сокрытии информации.

Материал из сюжета:

Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

