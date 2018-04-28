В Нефтеюганске прошла серия пикетов «Национально-освободительного движения» (НОД).Активисты организации выступали с требованием наделить президента РФ Владимира Путина чрезвычайными полномочиями, а также провести референдум по изменению государственной Конституции.
Информация о прошедшей в ХМАО акции протеста появилась в городской группе Нефтюганска социальной сети «ВКонтакте». Помимо одиночного пикетирования с флагом организации, активисты раздавали листовки прохожим и вкратце объясняли особенности своего движения.
Стоит отметить, что жители Нефтеюганска весьма специфически восприняли идеологическую составляющую концепции НОД. «Что это за новая секта?», — спрашивает в группе «Это Юганск детка» югорчанка Наталья Мацикова. «Я вообще не могу понять цели вашей организации. Кто вы и зачем? Из ваших листовок ничего не понятно», — комментирует Александра Кравец. «Что за освободительское движение, от кого освобождаться то будем?» — спрашивает Игнат Шишкин.
Стоит отметить, что первые упоминания о НОД появились в ноябрю 2012 года. Активисты организации позиционируют ее как организацию без статуса юридического лица. Официальным лидером движения является депутат государственной думы федерального собрания РФ Евгений Федоров.