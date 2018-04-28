Кокорин рассказал, что не хотел вступать в «Единую Россию»

14:49 28 апреля 2018 0

Кокорин на дискуссии «ЕР» в Кургане вспомнил, как боялся потерять избирателей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин признался, что не хотел вступать в партию «Единая Россия». Глава региона разоткровенничался во время региональной дискуссии «Единая Россия. Направление 2016», передает корреспондент «URA.RU» Помимо обновления партийных кадров, зауральские единороссы обсудили на форуме социальные вопросы, городскую среду, образование, уровень жизни в регионе и партийные проекты.

«Я честно вам скажу, я тогда второй раз избирался, мне Олег Пантелеев (экс-сенатор от Курганской области — прим. автора), царство ему небесное, сказал: „Пойдешь в партию ‚Единая Россия‘. Она тогда только создавалась. Я говорю: ‚Мне зачем это надо?‘. ‚Ну как, — отвечает, — партия кого поддерживает, все выигрывают‘, — рассказал губернатор. Сам Кокорин тогда считал, что если пойдет на выборы от партии, то потеряет 10% голосов, а если как независимый кандидат — за него ‚будут голосовать все‘, но настояниям сенатора поддался.

Сейчас, по словам Кокорина, необходимо обновлять партийные ряды, так как некоторые члены только «просиживают кресла». Причем, по мнению губернатора, надо не за количеством членов гнаться, а за качеством. «Партия — это не нагрузка, не потеря рейтинга или авторитета, а наоборот. Когда это будут понимать, тогда мы будем четко ставить задачи и спрашивать за их выполнение», — отметил он. В качестве примера «партийной дисциплины» губернатор привел ситуацию в Далматовском районе, где депутаты ставили «неуд» главе района за работу. Кокорин также добавил, что партийные проекты должны быть не только на региональном уровне, но «в каждом муниципалитете». «Для этого не нужны сверхбольшие финансовые возможности», — уверен он.