Мать задушила и сожгла своих детей, потому что не могла их обеспечить

В Нижегородской области следователи задержали 27-летнюю женщину, которая созналась в том, что убила двух своих малолетних детей и попыталась их сжечь. По ее словам, на страшный поступок она пошла якобы из-за того, что не смогла обеспечить им достойную жизнь.
По предварительным данным, утром 25 апреля около своего дома в Нижнем Новгороде подозреваемая на заднем сиденье арендованной машины руками задушила сначала четырехлетнюю дочь, а затем двухлетнего сына. В этот же день она попыталась избавиться от тел, пишет Life.ru.
Купив жидкость для розжига, женщина выехала в Семеновский район. Около деревни Шалдеж в лесополосе она подожгла трупы. Однако вскоре она испугалась, что ее могут заметить охотники. Женщина потушила огонь, положила тела в салон автомобиля и вернулась в Нижний Новгород. На следующий день, подозреваемая вывезла трупы в заброшенное строение, где снова подожгла тела, скрывшись с места инцидента.
«Подозреваемая созналась в содеянном. Она заявила, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить достойную жизнь своим детям», — пояснили в Следственном комитете. Отмечается, что женщина нигде не работает, она однако ежемесячно тратила более 40 тысяч рублей на аренду автомобиля, а незадолго до убийства детей купила путевку за границу. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, а также вопрос о проведении психолого-психиатрической экспертизы.