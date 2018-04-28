На Урале оригинально наказали депутата-щипача, укравшего кошелек у школьницы

В Зауралье вступил в силу приговор депутату сельской Думы за кражу кошелька у школьницы. Учитывая данные о личности подсудимой, Звериноголовский районный суд назначил воровке наказание в виде 240 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе суда.
Как установил суд, женщина-депутат вытащила кошелек из портфеля школьницы в коридоре детского отделения Звериноголовской ЦРБ. В этом время девочка находилась на приеме у врача, а портфель оставила на кушетке в коридоре. В кошельке было 6130 рублей. Деньги девочке доверила мать для оплаты взноса по кредиту через банкомат. Учитывая стоимость самого кошелька, ущерб составил 7282 рубля.
Дело рассматривалось в особом порядке — без проведения судебного разбирательства. Подсудимая вину признала полностью. «Суд пришел к выводу о возможности исправления гражданки без изоляции от общества», — отметили в пресс-службе. Как ранее сообщало «URA.RU», учитывая статус обвиняемой, расследованием занимался следственный комитет.