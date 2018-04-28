{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:53  28 апреля 2018 0

Фанаты Нюши обсуждают «пропажу» ее округлившегося живота. «Разнесло немного?» ВИДЕО

Певица опровергла слухи о своей беременностиФОТО: Нюша, страница в Instagram

Поклонники певицы Анны Шурочкиной, известной как Нюша, засомневались в ее беременности. В своем последнем видеоролике в соцсетях она продемонстрировала совершенно плоский живот.

На своей странице в Instagram певица выложила видео, на котором рассказала о начале съемок нового клипа к чемпионату мира по футболу. Она также спросила у своих подписчиц, готовятся ли они к мундиалю, чтобы своей красотой «покорить весь мир». На видео она как будто специально приподнимает футболку, показывая свой плоский живот и как бы опровергая слухи о собственной беременности.

Этот жест заинтересовал фанатов певицы больше всего. «Ребят, она не беременна. Расходимся», «Я чего-то пропустила? Она же была беременна… Что с того момента с ней стало? Расскажите», — Нюша заставила поклонников недоумевать. Они сразу стали строить предположения, куда мог «пропасть» ее живот, который был ими замечен на одном из концертов. «Может, с гормонами проблемы были — разнесло немного. Ну всякое же бывает», — выдвинула версию одна из фанаток.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров