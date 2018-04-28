22:53 28 апреля 2018 0

Певица опровергла слухи о своей беременности ФОТО: Нюша, страница в Instagram

Поклонники певицы Анны Шурочкиной, известной как Нюша, засомневались в ее беременности. В своем последнем видеоролике в соцсетях она продемонстрировала совершенно плоский живот.

На своей странице в Instagram певица выложила видео, на котором рассказала о начале съемок нового клипа к чемпионату мира по футболу. Она также спросила у своих подписчиц, готовятся ли они к мундиалю, чтобы своей красотой «покорить весь мир». На видео она как будто специально приподнимает футболку, показывая свой плоский живот и как бы опровергая слухи о собственной беременности.

Этот жест заинтересовал фанатов певицы больше всего. «Ребят, она не беременна. Расходимся», «Я чего-то пропустила? Она же была беременна… Что с того момента с ней стало? Расскажите», — Нюша заставила поклонников недоумевать. Они сразу стали строить предположения, куда мог «пропасть» ее живот, который был ими замечен на одном из концертов. «Может, с гормонами проблемы были — разнесло немного. Ну всякое же бывает», — выдвинула версию одна из фанаток.