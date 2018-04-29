Дуров заявил новых сбоях в работе Telegram

05:59 29 апреля 2018 0

Telegram временно недоступен в европейских странах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Европейские пользователи Telegram в ближайшее время могут столкнуться с проблемами в работе приложения из-за перегрева серверов. Об этом заявил владелец мессенджера Павел Дуров.



«Серьезный перегрев одной из групп серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов». По словам Дурова, техническая служба Telegram уже решает проблему. Как сообщает РИА Новости, проблемы в работе мессенджера у европейских пользователей действительно наблюдаются: 78% процентов юзеров испытывают трудности с подключением, еще 20%- с отправкой сообщений.

Напомним, что 13 апреля Московским городским судом было принято решение об ограничении работы Telegram на территории России. С таким требованием в суд ранее обратился Роскомнадзор, так как владельцы мессенджера не предоставили ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей.