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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:31  29 апреля 2018 0

Группа Serebro едва не погибла в авиакатастрофе. «На борту был ад — все рыдали, орали»

Певицы пребывают в шоковом состоянии после полетаФОТО: официальный аккаунт группы Serebro в Instagram

Путешествие российской поп-группы Serebro в Черногорию едва не завершилось трагедией. Самолет компании S7, на котором летели артистки, совершил экстренную посадку из-за технических неисправностей. В официальном аккаунте коллектива опубликованы подробности происходившего на борту.

По словам участниц группы, в самом начале полета у самолета начались проблемы с закрылками, а после набора высоты борт исчез с радаров. В результате командиром воздушного судна было принято решение об экстренной посадке. Отдельных «комплиментов» от артисток удостоились стюардессы — они, по мнению участниц группы, лишь усугубляли атмосферу на борту и нервировали пассажиров.

«На борту был ад — все рыдали, орали. Все стюардессы S7, кроме одной, вели себя абсолютно непрофессионально. Объявление было треш — «При посадке будет три сильных удара. Закрывайте голову руками. Если сядем, вещи не брать — бежать из самолета. Все выходили из самолета в полном шоке. Нас встречали пожарные, реанимация, скорые. А мы просто были рады, что живы», — говорится в сообщении группы.

Пост коллектива всего за пару часов набрал более 10 тысяч лайков и сотни комментариев. Среди пользователей завязались многочисленные перепалки, в которых поклонники группы пытались найти виноватых в случившемся. Часть пользователей возложила вину на авиакомпанию, другие, напротив, считают, что случившееся — стечение обстоятельств.

Сергей Макеев
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