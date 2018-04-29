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29 апреля 2018
28 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
16:16  29 апреля 2018 0

Звезда «Такси» спел с уральцами «Чайф» и обыграл Якоба в футбол. ФОТО

Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Сами Насери пообещал уральцам прилететь на матч сборной Франции и ПеруФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Звезда фильма «Такси» французский актер Сами Насери и чемпион мира по футболу Марсель Десайи открыли Парк футбола в Екатеринбурге. Под овации уральцев французы похвастались футбольным мастерством и предсказали победителя грядущего Чемпионата мира по футболу.

Компактный футбольный парк разбили в Историческом сквере на два дня, 29 и 30 апреля. Горожан встречали танцующие от холода волонтеры — снегопад и ливень в Екатеринбурге сменила буря. Несмотря на швальный ветер с Исети, на площадку пришли сотни детей и их родителей. Детвора поголовно пришла в футбольных бутсах для участия в конкурсах с мячом. Их мамы и папы через одного щеголяли в кепках футбольных клубов от «Урала» до «Барселоны».

Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Марсель Десайи ловко управляется с мячом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сейчас, сына, на таксиста посмотрим, ты мяч попинаешь, а потом мы сходим, пиво попьем», — мечтательно пробормотал широколицый мужчина в очереди. Его сын, мальчишка лет двенадцати, рассеянно покивал в ответ, не отрывая глаз от упражняющихся с мячом сверстников. Для гостей парка организаторы установили робота-вратаря, которого предлагалось обыграть; тренажер «speed pass», на котором оттачивают мастерство паса профессиональные футболисты; стол для текбола (венгерский спорт, смесь тенниса и футбола). Кроме того, в отдельной палатке можно было купить дорогостоящие сувениры, а в соседнем шатре разрисовать лицо в цвета российского флага.

Через час после начала работы спортивного объекта на импровизированную сцену выскочил известный футбольный комментатор Нобель Арустамян, который бодрым голосом представил остальных участников открытия. Замерзших и довольных горожан поприветствовали замгубернатора Свердловской области Павел Креков, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, биатлонист Антон Шипулин, «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин и два улыбающихся французских гостя.

Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Александр Якоб тоже по мячу не промазал
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сан Саныч, вопрос к вам. Какая песня у вас ассоциируется с футболом?», — спросил Арустамян Пантыкина. В ответ музыкант, дирижируя нестройным хором горожан, пропел припев песни группы «Чайф» «Аргентина-Ямайка». «Какая боль, какая боль! Россия — Саудовская Аравия — 5-0! Египет! 5-0! Уругвай- 5-0!», — исполнил Пантыкин. Известный французский актер Сами Насери подпевал и подтанцовывал уральскому музыканту.

«Еще бы четыре матча до финала также», — пошутил Арустамян и передал слово иностранным гостям. Марсель Десайи со сцены порадовался, что пришло так много детей. Сами Насери под гул оваций сорвал с себя куртку и показал футболку с фамилией «Зидан», в которой снимался в фильме «Такси».

В завершении церемонии гости попробовали свои силы на тренажерах. Французские гости ловко пробили робо-вратаря и отметились точными пасами в «speed pass». Российская часть делегации результатами в этой области не блистала. Чуть позже Марсель Десайи признался прессе, что считает фаворитами предстоящего мундиаля сборные Германии и Бразилии, но верит в родную сборную. Сами Насери же пообещал приехать в Екатеринбург на игру французов с перуанцами. Затем французов облепила детвора, мечтающая о селфи со звездами.

«Вот ругаем, конечно, этот чемпионат, но все равно хорошо, что он у нас пройдет. Есть чувство праздника», — сказала горожанка с коляской своей подруге. Та в ответ покивала, глядя на сына, увлеченно чеканящего мяч с друзьями.

Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие футбольного парка в Историческом сквере Екатеринбурга
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Данил Бардин
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