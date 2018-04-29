Дуб, посаженный Макроном и Трампом, таинственно исчез

Дерево дружбы пропало через пять дней
Дерево, которое посадили президенты США и Франции в знак сотрудничества стран, пропало с лужайки Белого дома. Пропажу растения заметили журналисты Daily Mail.
Саженец дуба, который Эммануэль Макрон привез Дональду Трампу в знак дружбы, был посажен на поляне перед Белым домом. Однако спустя пять дней издание Daily Mail опубликовало фото лужайки, на котором видно, что деревце исчезло, передает RT.
Напомним, фото, на котором запечатлены президенты, сажающие дерево, стало основой для множества фотожаб. Как писало «URA.RU», снимок пользователи интернета дорисовывали по мотивам известных картин или мультфильмов и добавляли на фотографию современных мировых лидеров.