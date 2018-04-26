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26 апреля 2018
12:08  26 апреля 2018 0

Сажающие дуб Трамп и Макрон превратились в мем. «Похоже, что зарывают труп» ФОТО

Президент Франции подарил саженец «в знак длительных отношений»Фото: Pikabu

Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп стали героями фотожаб в соцсетях. За основу интернет-художники взяли снимок совместной посадки политиками саженца дуба перед Белым домом в Вашингтоне.

Эммануэль Макрон с супругой Брижит посетили Соединенные Штаты с официальным трехдневным визитом. Французский глава презентовал своему американскому коллеге саженец дуба из Белло Вуд — французского леса в знак длительных отношений двух государств. Дерево решили посадить на поляне у Белого дома.

Само мероприятие было запечатлено фотокорреспондентами, а один снимок стал основой для сотни фотожаб. Интернет-тролли попытались показать решение извечной русской проблемы «западным» способом, пририсовывали других мировых лидеров, добавляли Макрона и Трампа в постеры или кадры всемирно известных картин и мультфильмов.

Большинство пользователей позитивно оценили творчество коллег: «Вообще, высмеивать политиков — хорошее дело. Постоянно. Нещадно. Всех. Особенно российских». Некоторые комментаторы обратили внимание на несуразность самого оригинала. «Странные лопаты. Не копают такими. Вот уборка навоза правдоподобно смотрится… Похоже на то, что они зарывают труп. Труп нашей погибающей демократии!»

Пользователи решили добавить мем «Свидетель из Фрязино»
Фото: Pikabu
Решение извечной русской проблемы
Фото: Pikabu
Политики ищут клад вместе с героями «Простоквашино»
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Павел Маркуш
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