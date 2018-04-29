22:41 29 апреля 2018 0

Бузова снова интригует поклонников ФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Ведущая «Дома-2», начинающая певица Ольга Бузова подарила ключи от квартиры в центре Москвы своему пиар-менеджеру на день рождения. Об этом именинник Антон Богославский сообщил в соцсетях. Он назвал дарительницу «королевой». Поклонники заподозрили между коллегами служебный роман.

Богославский на своей странице в Instagram выложил изображение связки ключей. Он пояснил, что это подарок от его начальницы — Бузовой. «Вот такой нереальный подарок сделала мне моя Королева Ольга на день рождения», — написал Антон. Он уточнил, что квартира располагается на Цветном бульваре. «Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю», — признался Богославский Бузовой. В комментариях к посту коллеги Ольга добавила интригующую надпись «вместе до конца». «Мой подарок ты уже получил, все остальное лично. Ты больше, чем друг!», — призналась она.

Подписчики оценили дорогой подарок и заподозрили друзей в любовной связи. «Мда, у Базовой оказывается с ним не дружба, а любовь», «Антон бери Олю в жены», «Странно Ольга сама живет в съемном жилье, а друзьям дарит квартиры», «У Царицы, только царские подарки», — отметили поклонники Бузовой. Немногочисленным хейтерам такая щедрость показалась недостойной. «Нет ничего стремнее, чем квартира от бабы! В таком возрасте нормальные мужики на квартиру себе сами зарабатывают!», — написали недовольные фанаты.

На хайпе и провокационных заявлениях в соцсетях Бузова зарабатывает большие деньги. Ранее телеведущая и певица объявила о создании собственной криптовалюты Buzcoin, а также глобального IT-проекта Buzar. Сама знаменитость и ее продюсеры рассчитывают захватить рынок в 200 млн долларов, уточняет RT.