{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 апреля 2018
22:41  29 апреля 2018 0

Бузова подарила коллеге квартиру в центре Москвы. «Ты больше, чем друг!»

Бузова снова интригует поклонниковФОТО: Ольга Бузова, Instagram

Ведущая «Дома-2», начинающая певица Ольга Бузова подарила ключи от квартиры в центре Москвы своему пиар-менеджеру на день рождения. Об этом именинник Антон Богославский сообщил в соцсетях. Он назвал дарительницу «королевой». Поклонники заподозрили между коллегами служебный роман.

Богославский на своей странице в Instagram выложил изображение связки ключей. Он пояснил, что это подарок от его начальницы — Бузовой. «Вот такой нереальный подарок сделала мне моя Королева Ольга на день рождения», — написал Антон. Он уточнил, что квартира располагается на Цветном бульваре. «Я безумно счастлив, что ты есть в моей жизни. Я тебя безгранично люблю», — признался Богославский Бузовой. В комментариях к посту коллеги Ольга добавила интригующую надпись «вместе до конца». «Мой подарок ты уже получил, все остальное лично. Ты больше, чем друг!», — призналась она.

Подписчики оценили дорогой подарок и заподозрили друзей в любовной связи. «Мда, у Базовой оказывается с ним не дружба, а любовь», «Антон бери Олю в жены», «Странно Ольга сама живет в съемном жилье, а друзьям дарит квартиры», «У Царицы, только царские подарки», — отметили поклонники Бузовой. Немногочисленным хейтерам такая щедрость показалась недостойной. «Нет ничего стремнее, чем квартира от бабы! В таком возрасте нормальные мужики на квартиру себе сами зарабатывают!», — написали недовольные фанаты.

На хайпе и провокационных заявлениях в соцсетях Бузова зарабатывает большие деньги. Ранее телеведущая и певица объявила о создании собственной криптовалюты Buzcoin, а также глобального IT-проекта Buzar. Сама знаменитость и ее продюсеры рассчитывают захватить рынок в 200 млн долларов, уточняет RT.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров