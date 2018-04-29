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29 апреля 2018
22:27  29 апреля 2018 0

Кадыров поможет вывезти детей 19 приговоренных россиянок на Родину

Евросоюз, хиджаб, евросоюз, мигранты в мюнхине
Связь приговоренных женщин с террористами Саратова ставит под сомнениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Детей приговоренных к пожизненному заключению 19 россиянок вывезут из Ирака. Об этом 29 апреля сообщила Хеда Саратова, представитель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при чеченском лидере Рамзане Кадырове.

По словам представителя Кадырова, российская сторона делает все, чтобы добиться возвращения приговоренных женщин на Родину. «Эти осуждённые женщины — из наших списков. Контакты с их родственниками установлены. Мы уже отправили обращение о ходатайствах за этих женщин, чтобы они хотя бы смогли отбывать сроки наказания на территории РФ. Мы обратились к Богданову, к Федотову, Москальковой и Кузнецовой. И, естественно, пытаемся подключить международные организации», — цитирует слова Саратовой RT.

Кроме того, Саратова заявила, что член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби занимается вопросом возвращения детей приговоренных в Россию. В первую очередь, будут вывезены дети, родившиеся в России, второй партией вывезут тех, кто родился на территории другой страны.

Напомним, 29 апреля Иракский уголовный суд приговорил 19 россиянок к пожизненному заключению по обвинению в пособничестве запрещенной террористической организации «Исламское государство». При этом Хеда Саратова связь женщин с запрещенной организацией ставит под сомнение.

Виктор Жуков
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