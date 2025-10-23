Жителю российского региона оторвало ногу после взрыва колонки, из которой играла украинская музыка

В результате взрыва колонки двое пострадавших, указано в посте (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Мужчине в Луганске оторвало ногу после того, как он пнул блютус-колонку. Из заминированного устройства играла украинская музыка. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах.

«Житель Луганска пнул блютус-колонку, из которой играл „Океан Эльзы“, — мужчине оторвало ногу, гаджет был заминирован», — указано в посте telegram-канала Mash. Первую помощь мужчине оказали прохожие, а позже приехала скорая помощь. Он госпитализирован и находится в критическом состоянии.

Помимо мужчины, также пострадала женщина. Согласно информации, ее состояние средней тяжести и она находится в больнице.

