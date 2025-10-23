Минпросвещения прокомментировало слова о планах ввести новый предмет для ЕГЭ

Предмет появится в школах с 1 сентября 2026-го, однако ЕГЭ по нему дети сдавать не будут Фото: Илья Московец © URA.RU

В России не планируют вводить ЕГЭ по предмету «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется», — говорится в сообщении. Отмечается, что изучение этого предмета будет формировать у выпускников целостную картину мира и помогать более глубоко понимать процессы и явления, которые проверяют на ЕГЭ по гуманитарным направлениям. Цель этого предмета — сформировать у школьников ценностно-мировоззренческое развитие личности, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами РФ.