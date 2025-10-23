Минпросвещения прокомментировало слова о планах ввести новый предмет для ЕГЭ
Предмет появится в школах с 1 сентября 2026-го, однако ЕГЭ по нему дети сдавать не будут
Фото: Илья Московец © URA.RU
В России не планируют вводить ЕГЭ по предмету «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
«Введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется», — говорится в сообщении. Отмечается, что изучение этого предмета будет формировать у выпускников целостную картину мира и помогать более глубоко понимать процессы и явления, которые проверяют на ЕГЭ по гуманитарным направлениям. Цель этого предмета — сформировать у школьников ценностно-мировоззренческое развитие личности, познакомить его с историческими, культурными и духовными основами РФ.
О том, что в перечень ЕГЭ планируют внести ДНКР, сообщили «Известия» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова. Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР войдут в Единый государственный экзамен. Летом стало известно, что ДНКР будет внедрен в школьную программу с 2026 года. Он станет обязательным для изучения. Сам курс рассчитан на 3 года: 5-й, 6-й и 7-й классы. В первом будет изучаться 17 часов предмета, а в последних двух — по 34 часа. Планируется, что предмет будут преподавать учителя истории.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.