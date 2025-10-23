Россияне реже стали покупать молочку из-за роста цен
Продажи молочной продукции в РФ за год снизились на 2,8%
Фото: Размик Закарян
Розничные продажи молочных товаров в натуральном выражении за период с сентября 2024 года по август 2025 года уменьшились на 2,8% по сравнению с предыдущими 12 месяцами, согласно данным аналитической компании «Нильсен». Падение спроса ускорилось по сравнению с маем 2025 года, когда снижение составляло всего 1,2%.
«Наибольшее сокращение спроса зафиксировано в категориях масла и маргарина (-11,2%) и ультрапастеризованного молока (-11,1%)», — передает данные «Коммерсант». Отмечается, что в денежном выражении продажи выросли практически по всем категориям — от 6,7% до 24,6% в зависимости от вида продукта.
По информации Росстата, за семь месяцев 2025 года сливочное масло подорожало на 34%, а молоко — на 22%. В компании «Логика молока» (бывшая H&N и Danone, владеющая брендами «Актибио» и «Простоквашино») подтверждают, что снижение потребления началось в четвертом квартале 2024 года и вызвано инфляцией.
В то же время отдельные категории молочки демонстрируют рост: продажи гранулированного творога увеличились на 11,2%, а густых йогуртов — на 6,6%. В «Логике молока» объясняют это популярностью здоровых продуктов с повышенным содержанием белка, которые потребители предпочитают несмотря на цены. Компания не ожидает дальнейшего существенного падения спроса в ближайшие месяцы.
- И23 октября 2025 15:07Ну пусть жадные капиталисты еще больше поднимут цены. Это же повысит продажи (нет)