Украина выпустила по России почти 300 беспилотников

23 октября 2025 в 14:58
Срочная новость

Фото: © URA.RU

Дежурные силы российской ПВО перехватили и нейтрализовали 293 украинских беспилотника за последние сутки. Об этом информирует Минобороны России. Ранее сообщалось о 139 сбитых дронах. Под удар попали приграничные регионы России.

Комментарии (1)
