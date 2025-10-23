Украина выпустила по России почти 300 беспилотников
23 октября 2025 в 14:58
Фото:
Дежурные силы российской ПВО перехватили и нейтрализовали 293 украинских беспилотника за последние сутки. Об этом информирует Минобороны России. Ранее сообщалось о 139 сбитых дронах. Под удар попали приграничные регионы России.
Комментарии (1)
- попали в сюр!!23 октября 2025 15:09заводы на украине хорошо работают? печалька
