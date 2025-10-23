МО РФ: российские войска поразили объекты энергетики Украины
23 октября 2025 в 14:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, поддерживавшим работу предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщило в своем ежедневном отчете Министерство обороны России.
