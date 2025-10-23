В Госдуме заявили, что Трамп не справляется с ролью миротворца после отказа встретиться с Путиным

У президента США Дональда Трампа не получается выполнить роль миротворца, считает депутат Кузнецов Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп не справляется с ролью миротворца, поэтому за него стоит помолиться. Такое мнение выразил депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов. Он посоветовал россиянам не реагировать на отказ Трампа от встречи с Владимиром Путиным в Будапеште.

«Как реагировать русскому человеку? Вообще не реагировать. Нет смысла в реагировании. Значение имеет наше мужество, терпение и здравомыслие», — заявил Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru». По его словам, отказ Трампа от саммита не должен вызывать эмоций, а фокус стоит сделать на духовной стойкости. Депутат подчеркнул, что внешние провокации не повлияют на внутреннюю силу россиян.

Кузнецов планирует в ближайшее время встретиться с депутатами европейских парламентов, разделяющими традиционные ценности, для совместной молитвы о мире. «Я считаю, важно молиться за мир. Потому что в итоге все окончательные решения у Бога. Поэтому с разделяющими общие традиционные ценности депутатами европейских парламентов мы в ближайшее время планируем встретиться и совместно молиться о мире», — рассказал он. Политик также намерен помочь европейцам «выйти из морока провоенной пропаганды» через диалог и молитву.

