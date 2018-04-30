Трамп заявил, что Путин приказал посеять хаос в США

07:48 30 апреля 2018 0

Дональд Трамп обвинил Кремль из-за встречи сына с адвокатом Весельницкой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой за несколько месяцев до главных выборов в Штатах. Американский лидер считает, что Владимир Путин мог поручить Весельницкой рассказать о предполагаемых связях штаба Трампа с российскими властями.

Трамп уверен, что это было нужно для того, чтобы посеять в США хаос в ответ на санкции Америки против России, передает CNN. Ранее Весельницкая заявила, что виделась со следователями американского сената по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

Сын американского президента Дональд Трамп-младший согласился рассказать о встрече с Весельницкой под присягой, сообщало агентство Nation News. На этом настаивал лидер демократической партии в Сенате США Чак Шумер.