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30 апреля 2018
29 апреля 2018
07:48  30 апреля 2018 0

Трамп заявил, что Путин приказал посеять хаос в США

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Дональд Трамп обвинил Кремль из-за встречи сына с адвокатом ВесельницкойФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп прокомментировал сообщения о встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой за несколько месяцев до главных выборов в Штатах. Американский лидер считает, что Владимир Путин мог поручить Весельницкой рассказать о предполагаемых связях штаба Трампа с российскими властями.

Трамп уверен, что это было нужно для того, чтобы посеять в США хаос в ответ на санкции Америки против России, передает CNN. Ранее Весельницкая заявила, что виделась со следователями американского сената по делу о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году.

Сын американского президента Дональд Трамп-младший согласился рассказать о встрече с Весельницкой под присягой, сообщало агентство Nation News. На этом настаивал лидер демократической партии в Сенате США Чак Шумер.

Ольга Кулакова
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