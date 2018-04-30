Сын водителя автобуса из Пакистана стал министром внутренних дел Британии

16:54 30 апреля 2018 0

Новый министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид ФОТО: сайт Саджида Джавида, sajidjavid.com

В Великобритании назначен новый министр внутренних дел. В должность вступил Саджид Джавид, сын пакистанского эмигранта.

Новое назначение последовало после отставки бывшей главы ведомства Эмбер Радд, которой пришлось покинуть должность в связи со скандалом вокруг мигрантов из стран Африки и с Карибских островов. Новый министр ранее был главой Министерства по делам регионов и местного самоуправления, передает ВВС. Саджид Джавид из простой семьи, его отец, пакистанец, долгое время работал водителем автобуса.

Саджид Джавид заявил, что сделает все, чтобы гарантировать безопасность британцам, он понимает свою ответственность и относится к новой должности со всей серьезностью. Говоря об отставке предыдущего министра, Джавид уточнил, что все пострадавшие от ошибок государственной системы, воспользуются правом на справедливость, приводит слова нового министра RT.