20:02 30 апреля 2018 0

Женщину искали спасатели на высоте четыре тысячи метров Фото: depositphotos.com © URA.RU

На границе между Италией и Швейцарией найдено тело женщины. Возможно, это тело российской туристки, пропавшей в воскресенье, 29 апреля, в районе горного массива Монте-Роза.

В Пеннинских Альпах продолжается операция по поиску пропавшей туристки. «Тело было обнаружено сегодня утром в ходе операции, которую горные спасатели начали в воскресенье. Точной информации у нас пока нет. Дело в том, что тело было обнаружено с вертолета, забрать его спасателям пока не удалось. Мы даже не знаем еще, погибла эта женщина или нет. Личность ее тоже не установлена», — приводит РИА «Новости» слова представителя генерального консульства РФ в Милане.

По словам сотрудника консульства, имя и фамилия пропавшей туристки им известно. Последний раз исчезнувшую женщину видели в горах, она собиралась, несмотря на плохую погоду, на снегоступах дойти до горнолыжного курорта Церматт. Однако в ночь на воскресенье итальянская подруга пропавшей дамы получила от нее сообщение, что туристка потерялась и просит о помощи, уточняет издание. Сейчас устанавливается, является ли гражданкой России пропавшая туристка. Кроме того, выясняется, кому может принадлежать обнаруженное сегодня в горах тело, отмечает RT.