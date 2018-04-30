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30 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:02  30 апреля 2018 0

Тело женщины найдено в итальянских Альпах. Возможно, это русская туристка

Яхты, ураган, горнолыжный курорт, горы, солнце, солнечная система, горы, альпинизм, вершина горы, горы зимой, гималаи
Женщину искали спасатели на высоте четыре тысячи метровФото: depositphotos.com © URA.RU

На границе между Италией и Швейцарией найдено тело женщины. Возможно, это тело российской туристки, пропавшей в воскресенье, 29 апреля, в районе горного массива Монте-Роза.

В Пеннинских Альпах продолжается операция по поиску пропавшей туристки. «Тело было обнаружено сегодня утром в ходе операции, которую горные спасатели начали в воскресенье. Точной информации у нас пока нет. Дело в том, что тело было обнаружено с вертолета, забрать его спасателям пока не удалось. Мы даже не знаем еще, погибла эта женщина или нет. Личность ее тоже не установлена», — приводит РИА «Новости» слова представителя генерального консульства РФ в Милане.

По словам сотрудника консульства, имя и фамилия пропавшей туристки им известно. Последний раз исчезнувшую женщину видели в горах, она собиралась, несмотря на плохую погоду, на снегоступах дойти до горнолыжного курорта Церматт. Однако в ночь на воскресенье итальянская подруга пропавшей дамы получила от нее сообщение, что туристка потерялась и просит о помощи, уточняет издание. Сейчас устанавливается, является ли гражданкой России пропавшая туристка. Кроме того, выясняется, кому может принадлежать обнаруженное сегодня в горах тело, отмечает RT.

Виктор Жуков
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