Популярный комик помирился с троллившей его тюменкой

Стендапер Данила Поперечный помирился с мамой из Тюмени, которую обидел год назад на своем концерте. Спустя год женщина, активно троллившая юмориста, снова пришла на его выступление.
Год назад во время выступления в Тюмени Поперечный оскорбительно отозвался о школьнике. Его мать вступилась за сына, чем привлекла к себе массу внимания. Перепалку Поперечного с женщиной обсуждали в интернете. Сам стендапер говорил о скандальной даме в передаче Ивана Урганта на «Первом канале», писало «URA.RU».
В этом году Поперечный опять приехал на гастроли в Тюмень и с большим удивлением увидел в зале знакомое лицо. Со сцены артист рассказал, что заглядывал в «Твиттер» тюменки, где прочитал о том, что пишут о их скандальном общении журналисты. «Мама из Тюмени затроллила блогера!» — этот заголовок больше всего впечатлил Поперечного.
После концерта дама с сыном были приглашены в гримерку, где пообщались с сатириком и сделали селфи. «Что? Ну, естественно, нет же у нас цели кого-то оскорбить. Это все так, хиханьки-хаханьки», — приводит слова стендапера сайт 72.ru.