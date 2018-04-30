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30 апреля 2018
20:32  30 апреля 2018 0

Популярный комик помирился с троллившей его тюменкой

Комик честно рассказал, как его троллит мама обиженного школьникаФОТО: страница Поперечного в Instagram

Стендапер Данила Поперечный помирился с мамой из Тюмени, которую обидел год назад на своем концерте. Спустя год женщина, активно троллившая юмориста, снова пришла на его выступление.

Год назад во время выступления в Тюмени Поперечный оскорбительно отозвался о школьнике. Его мать вступилась за сына, чем привлекла к себе массу внимания. Перепалку Поперечного с женщиной обсуждали в интернете. Сам стендапер говорил о скандальной даме в передаче Ивана Урганта на «Первом канале», писало «URA.RU».

В этом году Поперечный опять приехал на гастроли в Тюмень и с большим удивлением увидел в зале знакомое лицо. Со сцены артист рассказал, что заглядывал в «Твиттер» тюменки, где прочитал о том, что пишут о их скандальном общении журналисты. «Мама из Тюмени затроллила блогера!» — этот заголовок больше всего впечатлил Поперечного.

После концерта дама с сыном были приглашены в гримерку, где пообщались с сатириком и сделали селфи. «Что? Ну, естественно, нет же у нас цели кого-то оскорбить. Это все так, хиханьки-хаханьки», — приводит слова стендапера сайт 72.ru.

Виктор Жуков
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