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11 марта 2018
19:31  11 марта 2018 0

В «Вечернем Урганте» рассказали о тюменке, которая издевалась над популярным комиком. ВИДЕО

Теперь женщина зовет Поперечного в гостиФото: Wikimedia Commons

Стендап-комик Данила Поперечный рассказал в эфире шоу «Вечерний Ургант» о том, как его высмеяла в Сети женщина из Тюмени. По словам юмориста, он накричал на нее во время концерта, после чего та начала иронизировать над ним в Сети.

Ведущий Иван Ургант поинтересовался у Поперечного, как он поступает в те моменты, когда не знает, что сказать со сцены. Комик признался, что в такие моменты начинает ругаться на зрителей: «Что вы наделали, я теперь не знаю, как вас развлекать». После этого он привел пример, который произошел на уральском концерте.

«Я один раз чью-то маму очень сильно вот так обругал. Она привела мальчика, который очень хотел прийти, но ему нельзя было из-за возрастного ограничения, и она пришла с ним. Софиты иногда так настроены, что не видно, кто в зале. И, как я предполагал, передо мной крайне непонимающая девушка, которой я четыре раза намекнул на то, что не надо ничего говорить», — признался Поперечный. В результате он «начал очень сильно ругаться, и она вышла».

После этого женщина завела аккаунт в Twitter под названием «Мама из Тюмени» и «язвила на любой мой твит», сообщил гость программы. Так, когда он опубликовал фотографию, написав, что ест блины, она ответила: «Мой сын лучше бы съел блин». Теперь женщина через соцсеть приглашает комика в гости.

Юрий Викторов
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