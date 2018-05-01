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01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
03:35  01 мая 2018 0

После захвата генконсульства РФ в Сиэтле власти США сняли со здания российский флаг. ВИДЕО

Суд Никандров. Нижневартовск., флаг россии
Американские власти убрали со здания генконсульства флаг РоссииФото: Александр Елизаров © URA.RU

В ночь на 30 апреля власти США сняли российский флаг со здания генконсульства России в Сиэтле. Об этом журналистам сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне, назвав эти действия противозаконными.

«Cегодня под покровом ночи со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение российского диппредставительства.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что такие действия американских властей неприемлемы, окрестив произошедшее «очередным примером грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права». Резиденция генконсула неприкосновенна, поскольку является собственностью России, на основании чего в дипмиссии потребовали вернуть флаг, а вместе с ним и незаконно захваченные диппредставительства в Вашингтоне, Сан-Франциско, Сиэтле, а также в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Вечером 25 апреля, напомним, представители американских властей проникли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле. Комментируя произошедшее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие действия «рейдерским захватом».

Сергей Демин
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