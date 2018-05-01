В ночь на 30 апреля власти США сняли российский флаг со здания генконсульства России в Сиэтле. Об этом журналистам сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне, назвав эти действия противозаконными.
«Cегодня под покровом ночи со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение российского диппредставительства.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что такие действия американских властей неприемлемы, окрестив произошедшее «очередным примером грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права». Резиденция генконсула неприкосновенна, поскольку является собственностью России, на основании чего в дипмиссии потребовали вернуть флаг, а вместе с ним и незаконно захваченные диппредставительства в Вашингтоне, Сан-Франциско, Сиэтле, а также в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.
Вечером 25 апреля, напомним, представители американских властей проникли на территорию закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле. Комментируя произошедшее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такие действия «рейдерским захватом».