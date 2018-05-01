{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:39  01 мая 2018 0

Полуголая Волочкова взбесила фанатов шпагатом на крыше. «Это не балет. Это порно». ФОТО

Подписчики Анастасии Волочковой раскритиковали ее за очередное фото на шпагатеФото: страница Анастасии Волочковой в Instagram

Поклонники Анастасии Волочковой обрушились на балерину с критикой после того, как она опять продемонстрировала свое умение садиться на шпагат. Только на этот раз в купальнике и на крыше.

«А мне с высоты точно известно, где лучше отдыхать», — написала Волочкова под снимком в Instagram. За 7 часов фото набрало больше 14 тысяч отметок «Нравится» и тысячи комментариев, большая часть из которых содержала критику в адрес балерины.

«Сколько балерин и гимнасток знаменитых и не очень, но никто себе не позволяет позорный пиар», «Настя, у вас гордость есть?», «Это не балет. Это порно», «Я не буду говорить про ваше психическое здоровье, не психиатр я. Но то, что чувство собственного достоинства и самоуважение для вас менее ценны, чем деньги — это очевидно», «Вот просто отвратительно», «Я вас уважаю. Но это уже даже не глупо. Зачем делать из себя посмешище?», «Все уже знают, что умеешь садиться на шпагат. Браво! Но, может, уже хватит?», — пишут подписчики.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров