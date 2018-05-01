05:39 01 мая 2018 0

Подписчики Анастасии Волочковой раскритиковали ее за очередное фото на шпагате Фото: страница Анастасии Волочковой в Instagram

Поклонники Анастасии Волочковой обрушились на балерину с критикой после того, как она опять продемонстрировала свое умение садиться на шпагат. Только на этот раз в купальнике и на крыше.

«А мне с высоты точно известно, где лучше отдыхать», — написала Волочкова под снимком в Instagram. За 7 часов фото набрало больше 14 тысяч отметок «Нравится» и тысячи комментариев, большая часть из которых содержала критику в адрес балерины.

«Сколько балерин и гимнасток знаменитых и не очень, но никто себе не позволяет позорный пиар», «Настя, у вас гордость есть?», «Это не балет. Это порно», «Я не буду говорить про ваше психическое здоровье, не психиатр я. Но то, что чувство собственного достоинства и самоуважение для вас менее ценны, чем деньги — это очевидно», «Вот просто отвратительно», «Я вас уважаю. Но это уже даже не глупо. Зачем делать из себя посмешище?», «Все уже знают, что умеешь садиться на шпагат. Браво! Но, может, уже хватит?», — пишут подписчики.