США открестились от ракетного удара по Сирии

Пентагон заявил о непричастности США к ракетным ударам по Сирии, нанесенным в ночь на понедельник, на 30 апреля. Обстрелу, который в САР назвали «новым актом агрессии», подверглись военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо.
С заявлением по теме выступил официальный представитель военного ведомства США майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй, сообщает Nation News. По его словам, к атаке непричастны и другие западные страны, входящие в международную коалицию.
В результате удара, в частности, был уничтожен склад боеприпасов на базе 47-й бригады сирийской армии, сообщает RT. Взрывы были такой силы, что специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали в окрестностях Хамы землетрясение магнитудой 2,6 балла. Кроме того, целями для удара стали позиции проиранских вооруженых формирований, выступающих в гражданской войне на стороне законного правительства Сирии, пишет «Ридус».
Это дало основания говорить о том, что ракеты были выпущены самолетами Израиля. Расширение влияния Ирана, который официально не признает права еврейского государства на существование, вызывает серьезную обеспокоенность израильских политиков. Правительство Башара Асада в обмен на поддержку обещало Ирану создать постоянные базы на своей территории, напоминает «Русская планета». Соответственно, с 2011 года израильские ВВС регулярно наносят удары по сирийским объектам.