{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,00
Динамика за 2 недели
Евро 75,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 мая 2018
30 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:49  01 мая 2018 0

США открестились от ракетного удара по Сирии

В нападении на базы сирийской армии заподозрилb израильские F-35Фото: pixabay.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Пентагон заявил о непричастности США к ракетным ударам по Сирии, нанесенным в ночь на понедельник, на 30 апреля. Обстрелу, который в САР назвали «новым актом агрессии», подверглись военные объекты в окрестностях Хамы и Алеппо.

С заявлением по теме выступил официальный представитель военного ведомства США майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй, сообщает Nation News. По его словам, к атаке непричастны и другие западные страны, входящие в международную коалицию.

В результате удара, в частности, был уничтожен склад боеприпасов на базе 47-й бригады сирийской армии, сообщает RT. Взрывы были такой силы, что специалисты Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали в окрестностях Хамы землетрясение магнитудой 2,6 балла. Кроме того, целями для удара стали позиции проиранских вооруженых формирований, выступающих в гражданской войне на стороне законного правительства Сирии, пишет «Ридус».

Это дало основания говорить о том, что ракеты были выпущены самолетами Израиля. Расширение влияния Ирана, который официально не признает права еврейского государства на существование, вызывает серьезную обеспокоенность израильских политиков. Правительство Башара Асада в обмен на поддержку обещало Ирану создать постоянные базы на своей территории, напоминает «Русская планета». Соответственно, с 2011 года израильские ВВС регулярно наносят удары по сирийским объектам.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров