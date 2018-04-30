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30 апреля 2018
29 апреля 2018
04:58  30 апреля 2018 0

Сирия рассказала об очередном ракетном ударе. ВИДЕО

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, хомс
По Сирии вновь нанесен ракетный ударФото: Евгений Ганеев

Сирийские военные базы в провинциях Алеппо и Хама подверглись ракетным ударам, причем в последнем случае после атаки возник крупный пожар. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на военные источники.

Так, собеседники телеканала Al-Arabiya сообщили, что «Сирия подверглась новой агрессии», в результате которой были поражены военные базы. Местные власти уже занялись расследованием атаки, однако кто именно нанес удар, пока неизвестно.

«Целью атаки стал склад с оружием 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы. В результате произошли мощные взрывы и возник сильный пожар. Вероятнее всего, это были авиаудары», — приводит РИА «Новости» слова военного источника.

14 апреля, как напоминает RT, власти США, Великобритании и Франции выпустили более 100 ракет по Сирии. Это стало ответом на якобы произошедшею в городе Дума химическую атаку, в которой страны Запада обвинили сирийское правительство и Россию.

Сергей Демин
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