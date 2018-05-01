В Екатеринбурге в районе Эльмаше утром 1 мая произошел взрыв в жилом доме. В квартире на одном из последних этажей возник пожар, сейчас на месте работают спасатели.
Инцидент случился по адресу Черноморский переулок, 1. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать инцидент. В пресс-группе полиции по Екатеринбургу пообещали рассказать подробности позднее.
В разговоре с «URA.RU» очевидец рассказал, что взрыв, видимо, произошел рано утром. «Не слышал (взрыва — прим. ред.). Рано, значит, загорелось», — говорит он. По словам свидетелей, из квартиры огонь перекинулся на верхний этаж жилого дома. По словам очевидцев, пожарные забегали в подъезд с носилками. Судя по фотографиям, есть пострадавшие.