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Главные новости Свердловской области
09:48  01 мая 2018 0

В Екатеринбурге прогремел взрыв в многоэтажке. ФОТО

На месте ЧП работают спасателиФото: скриншот видео из соцсетей

В Екатеринбурге в районе Эльмаше утром 1 мая произошел взрыв в жилом доме. В квартире на одном из последних этажей возник пожар, сейчас на месте работают спасатели.

Инцидент случился по адресу Черноморский переулок, 1. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «URA.RU» не смогли оперативно прокомментировать инцидент. В пресс-группе полиции по Екатеринбургу пообещали рассказать подробности позднее.

В разговоре с «URA.RU» очевидец рассказал, что взрыв, видимо, произошел рано утром. «Не слышал (взрыва — прим. ред.). Рано, значит, загорелось», — говорит он. По словам свидетелей, из квартиры огонь перекинулся на верхний этаж жилого дома. По словам очевидцев, пожарные забегали в подъезд с носилками. Судя по фотографиям, есть пострадавшие.

Семен Гринберг
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