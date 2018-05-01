Более 130 тысяч москвичей вышли 1 мая на праздничное шествие, организованное профсоюзами. Такова предварительная оценка числа участников, принявших участие в мероприятии, сообщили «URA.RU» в столичном полицейском главке.
Сформированные по отраслевому принципу колонны проследовали по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Кроме представителей профсоюзов Москвы и Подмосковья в них влились студенты, ветераны, члены парламентских партий. Шествие возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и лидер Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
Праздничные площадки организованы во всех районах столицы, но главное торжество по традиции проходит на Красной площади. На возведенных здесь трибунах демонстрантов приветствуют 6,5 тыс. передовиков производства, ветеранов труда, войны и спорта.
«Особенно актуально звучит в девизе праздника слово „мир“, — заявил РИА „Новости“ лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. — Сегодня нам и всем странам прежде всего нужен мир, и поэтому различные заявления, которые чуть было не поставили нас на грань войны, недопустимы».
В то же время Шмаков подчеркнул, что День весны и труда остается, прежде всего, праздником, формирующим соответствующее настроение. Поэтому среди участников много молодежи и детей, а над головами участников шествия реют флаги и воздушные шары, раскрашенные в цвета российского триколора.
После Москвы, по оценкам профсоюзов, самые массовые акции ожидаются в Якутске и Краснодаре (до 50 тыс. участников), в Сургуте (40 тыс. человек), в Самаре и Перми — до 38-39 тыс. демонстрантов. Как уже сообщало «URA.RU», несмотря на не самую лучшую погоду, активно празднуют Первомай в регионах УрФО.
Всего, по данным ФНПР, 1 мая в стране пройдет порядка 500 митингов и почти 400 шествий, в которых примут участие почти три миллиона россиян. Самыми распространенными лозунгами станут призывы к достойной оплате и безопасности труда, сохранению социальных гарантий и пенсионного возраста, гарантированного трудоустройства для выпускников.