15:42 01 мая 2018 0

Жители столицы пришли праздновать на главную площадь родного города Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Более 130 тысяч москвичей вышли 1 мая на праздничное шествие, организованное профсоюзами. Такова предварительная оценка числа участников, принявших участие в мероприятии, сообщили «URA.RU» в столичном полицейском главке.

Сформированные по отраслевому принципу колонны проследовали по Большой Ордынке через Москворецкий мост с выходом на Васильевский спуск. Кроме представителей профсоюзов Москвы и Подмосковья в них влились студенты, ветераны, члены парламентских партий. Шествие возглавили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и лидер Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

Шествие возглавил глава правительства столицы Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Праздничные площадки организованы во всех районах столицы, но главное торжество по традиции проходит на Красной площади. На возведенных здесь трибунах демонстрантов приветствуют 6,5 тыс. передовиков производства, ветеранов труда, войны и спорта.

С погодой москвичам повезло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Особенно актуально звучит в девизе праздника слово „мир“, — заявил РИА „Новости“ лидер Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. — Сегодня нам и всем странам прежде всего нужен мир, и поэтому различные заявления, которые чуть было не поставили нас на грань войны, недопустимы».

Главное место сбора — Красная площадь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В то же время Шмаков подчеркнул, что День весны и труда остается, прежде всего, праздником, формирующим соответствующее настроение. Поэтому среди участников много молодежи и детей, а над головами участников шествия реют флаги и воздушные шары, раскрашенные в цвета российского триколора.

Тему российского триколора обыгрывают самым необычным образом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После Москвы, по оценкам профсоюзов, самые массовые акции ожидаются в Якутске и Краснодаре (до 50 тыс. участников), в Сургуте (40 тыс. человек), в Самаре и Перми — до 38-39 тыс. демонстрантов. Как уже сообщало «URA.RU», несмотря на не самую лучшую погоду, активно празднуют Первомай в регионах УрФО.

Первомай — это прежде всего праздничное настроение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всего, по данным ФНПР, 1 мая в стране пройдет порядка 500 митингов и почти 400 шествий, в которых примут участие почти три миллиона россиян. Самыми распространенными лозунгами станут призывы к достойной оплате и безопасности труда, сохранению социальных гарантий и пенсионного возраста, гарантированного трудоустройства для выпускников.