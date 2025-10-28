Вступил в силу приговор экс-заму главы Минцифры Паршину и его соучастнику

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максима Паршина и экс-генерального директора ООО «БФТ-Холдинг» Александра Моносова. Хамовнический районный суд Москвы признал Максима Паршина виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а Александра Моносова — в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Уголовное дело было расследовано Главным следственным управлением Следственного комитета РФ при поддержке оперативных сотрудников ФСБ России, сообщили в СК. Суд приговорил Максима Паршина к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 315 миллионов рублей. Александру Моносову назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в аналогичном размере.