Британия готовится к войне с Россией, которая никогда не настанет

Британские военные провели масштабные учения в Латвии Фото: miliman/pickupimage.com

Британские военные, опасаясь мощи России, впервые применили новейшую цифровую систему управления в ходе крупнейших учений Forest Guardian в Латвии. Об этом сообщает Bloomberg. Причем учения проходят на фоне опасения стран НАТО о якобы скорой войне с Россией. При этом глава МИД РФ отмечал, что Москва не намерена нападать ни на альянс, ни на Евросоюз.

«Ключевой новинкой стала система Cobalt, разработанная британским стартапом Arondite Ltd., которая объединила дроны, роботов и артиллерию в единую цифровую сеть. <...> Одна из задач, с которой сейчас приходится бороться обороне Великобритании, — это как сделать меньшую армию более эффективной на большей территории», — заявил бригадный генерал Мэтт Льюис. В целом учения учения, прошедшие в Латвии, стали крупнейшими за последние 30 лет.

В них участвовали 250 военнослужащих третьего батальона 11-й бригады, а также латвийские и канадские военные. К ним присоединились специалисты оборонных компаний, среди которых Arondite, ARX Robotics, Anduril Industries, Iveco Group и L3Harris Technologies.

В ходе учений британские войска, совместно с автономными машинами, провели засаду на «противника», роль которого исполняли канадские военные. Батальон использовал полученные от беспилотников Ghost X (разработки Anduril) данные для быстрой локализации транспортируемых целей. Роботы Gereon и Viking были задействованы в качестве разведчиков и для эвакуации «трофейного» оружия. Разработка отвечает стратегической задаче армии — поддерживать высокую боеспособность при ограниченных ресурсах и увеличенных территориях ответственности.

Согласно открытым данным, Лондон намерен до 2029 года инвестировать свыше 4 млрд фунтов стерлингов в автономные платформы и более 1 млрд фунтов — в цифровую систему наведения. Министерство обороны Великобритании подчеркивает необходимость подобных решений на фоне проблем с комплектованием личного состава в современных условиях.