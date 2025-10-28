ГД приняла законопроект о наказании за вовлечение детей в диверсии
28 октября 2025 в 15:47
Фото: © URA.RU
Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в осуществление диверсионной деятельности. Заседание Госдумы ведется на официальном сайте ведомства.
