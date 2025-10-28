Лавров поставил условие Западу перед встречей Путина и Трампа

Лавров надеется, что Трамп заинтересован в достижении долгосрочного мира Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва ждет от Запада четких гарантий результативности предстоящей встречи президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов (России и США) принесет конкретный результат, мы к этому результату готовы», — сказал Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности. Трансляция доступна в официальном telegram-канале МИД РФ.

Лавров напомнил, что при встрече президентов Путина и Трампа в Анкоридже Россия выразила согласие с инициативами, озвученными спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом во время его визита в Москву. Министр надеется, что Дональд Трамп заинтересован в достижении долгосрочного мира, а не в создании предпосылок для дальнейших поставок вооружений киевскому режиму.

