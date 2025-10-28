Лавров рассказал о реакции на испытания «Буревестника»
Россия не получила от мира реакции на испытание «Буревестника», подчеркнул Сергей Лавров
Россия не получала никакой реакции по дипломатическим каналам на проведение испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Он в целом отметил, что в тот момент «все притихли».
«По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах (на испытания — „Буревестника“ — прим. ред.). Как-то все притихли», — сказал Лавров во время конференции. Трансляция проводится на официальном канале внешнеполитического ведомства в Telegram. Глава ведомства подчеркнул, что российский МИД не зафиксировал никаких официальных реакций или запросов со стороны зарубежных коллег.
Испытания стратегической крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем завершились успешно неделей ранее. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту, что ракета совершила полет протяженностью 14 тысяч километров, продемонстрировав способность обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны. На полях Минской конференции, которая стартовала вскоре после испытаний, Лавров вновь дал понять, что Россия не намерена нападать на страны НАТО и Евросоюза.
