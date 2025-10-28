Лавров рассказал о реакции на испытания «Буревестника»

Россия не получила от мира реакции на испытание «Буревестника», подчеркнул Сергей Лавров Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия не получала никакой реакции по дипломатическим каналам на проведение испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник». Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Он в целом отметил, что в тот момент «все притихли».

«По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах (на испытания — „Буревестника“ — прим. ред.). Как-то все притихли», — сказал Лавров во время конференции. Трансляция проводится на официальном канале внешнеполитического ведомства в Telegram. Глава ведомства подчеркнул, что российский МИД не зафиксировал никаких официальных реакций или запросов со стороны зарубежных коллег.