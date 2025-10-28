Меркель публично раскритиковала Мерца
Меркель раскритиковала Мерца на презентации мемуаров в Германии
Фото: Moritz Hager/Flickr
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель косвенно раскритиковала действующего лидера Фридриха Мерца во время публичного чтения своих мемуаров в Бонне. По мнению издания Bild, ее замечания о «добросовестности» и «умеренности в тональности» были направлены в адрес канцлера.
«Подавляющее большинство людей безошибочно понимают, действует ли политик из какого-то расчета или же он реально заинтересован в том, чтобы решать проблемы», — сказала Меркель, прочитав отрывок из своей книги. Несмотря на то, что бывший канцлер не называла имени напрямую, ее высказывания прозвучали как критика в сторону Мерца. Меркель призвала не называть миграционный кризис времен ее правления «притоком мигрантов», подчеркнув, что в таких ситуациях «в людях нужно всегда видеть отдельные личности».
Критика последовала после заявления Мерца об «инокультурном элементе в облике немецких городов», которое вызвало осуждение в немецком обществе. Многие политики и общественные деятели расценили слова канцлера как расистские и дискриминационные.
Ранее отношение Ангелы Меркель к политике Германии и руководству страны уже становилось предметом обсуждения. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Меркель поддерживала диалог с Россией и Минские соглашения, однако в последние годы ее взгляды претерпели изменения — в том числе в связи с высказываниями действующего канцлера Фридриха Мерца, которые вызвали критику как у отечественных, так и у зарубежных политиков.
