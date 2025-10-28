Геноцид Киева на Донбассе доказан Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Следственный комитет России представил доказательства, подтверждающие совершение киевским режимом с 2014 года геноцида в отношении мирных жителей Донбасса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Исходя из собранных доказательств, следствие полагает, что киевским режимом с 2014 года совершается геноцид мирных жителей Донбасса, направленный на уничтожение гражданского населения, создание невыносимых условий жизни людей и насильственное стирание национальной идентичности. СК России продолжит документировать преступления киевского режима против мира и безопасности человечества», — заявила Петренко. Ее слова передает ведомственный telegram-канал.

По данным Следственного комитета, расследование преступлений осуществляется по фактам действий представителей военного и политического руководства Украины в отношении граждан Донбасса с момента госпереворота в 2014 году. С этого времени силовые структуры Украины, включая национальную гвардию, вооруженные силы, службу безопасности и другие подразделения, неоднократно шли на «намеренное уничтожение людей».

Продолжение после рекламы

В результате обстрелов, по информации СК, пострадало более 18 тысяч мирных жителей, из них свыше пяти тысяч погибли, остальные получили серьезные травмы и увечья. Заявляется о разрушении свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая жилой фонд, школы, больницы и предприятия.

Отмечается также, что за этот период территорию регионов вынужденно покинули более двух миллионов человек, а общее население Донбасса уменьшилось с 6,5 до 4,5 миллионов. По оценке следствия, жителям массово нарушались базовые права на жизнь, безопасность, свободу, образование и медицинскую помощь.